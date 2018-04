Cena za obranu své přítelkyně před sexuálním útočníkem ve Španělsku? 4 miliony korun

K incidentu došlo během proslulého běhu s býky

Před dvěma lety 13. července 2014 udeřil šestadvacetiletý muž ze Spojených států místního občana, který během známých slavností svatého Fermína osahával jeho přítelkyni a pokoušel se jí políbit.

Mladá Američanka čekala na svého přítele, který se právě účastnil proslulého útěku před býky, a mezitím ji začal obtěžovat opilý 43letý obyvatel Pamplony.

Španěl ženu oslovil a pozval na skleničku. Ta odmítla s tím, že zde čeká na svého přítele. Muž odešel, ale brzy se vrátil zpět a podle obžaloby ji „začal hladit po vlasech, dával jí ruce kolem pasu a pokoušel se ji líbat.“ Napadená ho prosila, ať toho nechá, ale on pokračoval, i když plakala a třásla se.

Začala křičet jméno svého přítele, který když dorazil a uviděl, že je jeho přítelkyně v nouzi, vrhl se na útočníka. Udeřil ho pěstí do obličeje a srazil na zem. Muž se praštil do hlavy a upadl do bezvědomí.

Utrpěl vážné poranění hlavy, které si vyžádalo okamžitou naléhavou operaci. Podle soudní zprávy byl 28 dní hospitalizován v nemocnici a na pracovní neschopence strávil dalších 221 dní.

Zraněný útočník dostane téměř 2,5 milionu korun

Zraněný útočník dostal jednoroční podmíněný trest za sexuální napadení a své oběti musí zaplatit 3000 eur (více než 80 000 korun) za „morální újmu“.

Na druhou stranu Američan dostal mnohem větší pokutu. Útočníkovi musí zaplatit 91 500 eur (téměř 2,5 milionu korun). Z toho bylo 16 000 eur vyčísleno za újmu a 75 000 eur za následky úrazu. Navíc musí nemocnici v Navaře zaplatit dalších 60 430 eur (1,63 milionu korun) jako úhradu nákladů za lékařskou péči.

Každoroční slavnosti svatého Fermína se v posledních letech dostávají na první stránky novin kvůli řadě sexuálních útoků, ke kterým při této devítidenní akci dochází.





Protestující proti sexuálním útokům upozorňovali na to, že ne opravdu znamená ne.

Během loňského ročníku festivalu vyšli do ulic demonstranti, aby upozornili na tuto problematiku a zvýšili o ní povědomí veřejnosti.

Dva dny před koncem festivalu však bylo kvůli sexuálním útokům zatčeno celkem 15 mužů.