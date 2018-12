Odborníci Patrickovi změnu na dívku doporučili

„Přejete si, abyste na sobě mohli změnit úplně všechno. Vidíte nějakou dívku a říkáte si, že byste zabili, abyste vypadali jako ona,“ řekl Patrick v televizním pořadu 60 Minutes. Poté, co se poradil s odborníky, mu bylo řečeno, že stát se dívkou pro něj bude dobrá volba a jeho matka jej v tom plně podpořila.

Transformaci proto nic nebránilo a Patrick si nechal narůst vlasy a začal brát ženské hormony. Jenže po dvou letech se cosi změnilo a chlapci došlo, že to není to, co si nadále přeje. Začátkem letošního roku začali učitelé v Mitchellově škole jednat s Patrickem jako s dívkou, což ho donutilo přemýšlet o tom, jestli se rozhodl správně.

Patrick od malička cítil, že tíhne k věcem pro dívky

Patrick musí podstoupit odstranění narostlé prsní tkáně

„Začal jsem si uvědomovat, že jsem se ve svém vlastním těle cítil pohodlně. Každý den jsem se pak cítil mnohem lépe,“ řekl chlapec. Výsledkem tohoto myšlenkového posunu bylo, že se Patrick se vším svěřil své matce a vysvětlil jí, že by chtěl být zase chlapcem.





„Podíval se mi do očí a pak řekl: ,Nejsem si jistý, že jsem dívka',“ uvedla Patrickova matka. Chlapec přestal užívat hormony a nyní se chystá na operaci, při níž mu bude odoperována přebytečná prsní tkáň, která se mu v průběhu transformace na dívku již vytvořila.