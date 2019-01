Muž s vytetovaným nápisem „neresuscitujte mě“ zamotal hlavu americkým lékařům

Lékaři chtěli muže zachránit, pak se ale rozhodli, že budou následovat jeho přání

70letý muž byl nalezen v bezvědomí, vzhledem k jeho vysoké hladině alkoholu v krvi jej záchranáři přivezli na pohotovost. Jeho pulz se zpomalil na znepokojující míru a lékaři se rozhodli, že se jej pokusí zachránit. Nedočkali se však žádné reakce. Po konzultaci s odborníky na lékařskou etiku se však lékaři rozhodli, že budou nakonec respektovat mužovo přání.

Kvůli tomuto případu však upozornili na to, že je zapotřebí aktualizovat systém sledování přání pacientů o ukončení života. Záchranáři přivezli seniora do nemocnice poté, co jej našli na ulici. „Bohužel se nám do nemocnice dostává spousta takových pacientů,“ řekl jeden z lékařů Greg Holt.

Mužovo tetování však bylo natolik jedinečné, že vyvolalo v Holtově lékařském týmu velký rozruch. Pacient chtěl svým tetováním dát jasně najevo, že si nepřeje být zachráněn. Svůj zápor v textu nechal podtrhnout a přidal i svůj podpis, aby bylo sdělení důrazné.

Nemocnice nakonec našla dokumenty prokazující, že si muž opravdu nepřál být resuscitován

Lékaři se proto nejprve zabývali tím, zda je takové přání legální a zda splňuje specifický právní řád Floridy. „Musí to být na papíře podepsané lékařem i pacientem, o tetování zde není zmínka,“ řekl Holt. Lékařský tým se rozhodl, že pacientovi podá alespoň antibiotika a léky na udržení tlaku, což by podle Holta mohli někteří lidé považovat za resuscitaci.

Podobný nápis byl nalezen také na hrudi diabetika po amputaci nohou. Když se však lékaři zeptali na jeho tetování, řekl jim, že opak je pravou. Podle Holta tak není jednoduché rozlišit, zda je tetování po celou dobu myšleno vážně, nebo zda bylo pořízeno jako zbrklé rozhodnutí, které už nemusí platit.

Pacient s diabetem uvedl, že si nechal tetování udělat v mládí, když prohrál sázku, ale že si nemyslel, že by někdy mohlo být bráno vážně. V případě pacienta z Miami se však jednalo o opravdové přání vzhledem k provedení nápisu, o čemž svědčí hlavně přítomný podpis. Tuto myšlenku podporuje i fakt, že se tetování nacházelo na hrudníku, tedy v místě, kde se resuscitace provádí.

Lékaři nakonec svá slova potvrdili, když našli mužovu dokumentaci, v níž své přání potvrdil opravdovým podpisem.