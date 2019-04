„Růženka nesouhlasila s princovým polibkem,“ tvrdí matka, která nechce, aby se její syn o „nevhodné pohádce“ učil

Matka uvedla, že je její syn velice citlivý a mohl by si z pohádky odnést špatný vzor

Hallová uvedla, že pohádka neučí děti o potřebném souhlasu s fyzickým kontaktem, jaký v tomto případě představuje polibek ze strany prince, a že by tak vůbec neměla být čtena malým dětem.

Hallová si dle svých slov uvědomila, že když čte pohádku svému šestiletému synovi Benovi, tak jej učí, že je v pořádku políbit ženu, když spí. „Myslím, že jde o problém určitého sexuálního jednání a souhlasu s tímto jednáním,“ uvedla matka.

Ta se dle svých slov obává, jaké poselství může políbení nic netušící princezny princem vyslat směrem k citlivým dětem. 40letá žena proto kontaktovala školu, kterou její syn navštěvuje, s prosbou, aby byly knihy obsahující tuto pohádku vyřazeny z výuky žáků nižších ročníků.





„Něco vám řeknu, jestliže ve škole stále vídáme takovéto příběhy, nikdy nezměníme zakořeněné postoje k sexuálnímu chování,“ napsala Hallová na Twitter k fotografii knihy s příběhem o Šípkové Růžence

Hallová si na sociálních sítích vysloužila kritiku i posměch

„V dnešní společnosti to není vhodné. Mému synovi je šest let a přijímá vše, co vidí a slyší. Nemyslím si, že by se pohádka měla vyhnout dětem úplně, ale je vhodná spíše pro starší děti, s nimiž už lze o problematice souhlasu hovořit,“ tvrdí Hallová.





Sarah Hallová

Žena uvedla, že ji k přemýšlení o pohádkovém příběhu přiměla nedávná kampaň „Me too“, která se věnovala sexuálnímu zneužívání a obtěžování. Matka šestiletého syna podotkla, že by se mohla podobná negativní poselství objevit i v jiných pohádkách, ale v tomto příběhu se jedná o „velice specifický problém.“

Svými poznámkami na sebe Hallová strhla kritiku na sociálních sítích. Podle nesouhlasných a posměšných komentářů je tato žena příliš „patetická“, přičemž někteří uživatelé uvedli, že by je v životě „nenapadlo přemýšlet o známé pohádce tímto způsobem“.