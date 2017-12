Trump tvrdí, že zachránil pozdrav „Veselé Vánoce“, i když jej každoročně používal i Obama

Televizní stanice MSNBC vytvořila videoklip s Barackem Obamou opakujícím frázi „Veselé Vánoce“

Vůdce USA je přesvědčen o tom, že bylo lidem „zakázáno“ používat tradiční vánoční pozdrav, a to i přes to, že jej jeho předchůdce Barack Obama používal zcela běžně. Pozdě večer na Štědrý den Trump napsal na svůj Twitter: „Lidé jsou hrdí na to, že si mohou znovu přát Veselé Vánoce. Jsem hrdý na to, že jsem vedl kampaň proti útoku na tuto drahocennou a krásnou frázi. Veselé Vánoce!!!“

„Veselé Vánoce i vám, pane! Avšak s úctou a respektem, ale nikdy jsme to nepřestali říkat,“ uvedl jeden z uživatelů sociální sítě Daniel P. Redman, zatímco ostatní začali sdílet video s prezidentem Obamou opakovaně používajícím tuto frázi, které vytvořila televizní stanice MSNBC.

Merry Christmas to you too, sir! Although, respectfully, we never stopped saying it! Here’s your predecessor saying it a bunch of times! Merry Christmas and Happy Holidays to you and your family, sir! pic.twitter.com/jsExaZq8T4

— Daniel P. Redman (@RedmanSocStudy) 25. prosince 2017

I když Trump nemá rád pozdrav „Šťastné svátky“, používá jej i jeho dcera Ivanka

Videoklip je složený z několika úryvků Obamových proslovů, v nichž bývalý prezident opakovaně říká jedno a totéž: „Merry Christmas“. Trump je však stále odhodlán ukončit „válku o Vánoce“ s tím, že před několika dny uvedl: „Nyní můžeme opět říkat Veselé Vánoce.“

Pozdrav „Happy Holidays“ je podle Trumpa i jeho příznivců zaměřen i na nekřesťanské svátky a oslavy, které se konají ve stejnou dobu, což je dle prezidenta neuctivé ke křesťanské populaci. Trump už během své kampaně uvedl, že Američané budou říkat „Veselé Vánoce v každém obchodě“, jakmile se on sám dostane do Bílého domu.





Avšak navzdory prezidentově opovržení výrazem „Šťastné svátky“ se tento pozdrav objevil na vánočních přáních v rámci jeho podnikatelských aktivit, stejně jako ve vánočním přání jeho dcery Ivanky.