VIDEO: Mexická hvězda YouTube se vysmívala drogovému bossovi, ten ji nechal zastřelit

V baru spolu s youtuberem zemřel i zdejší zaměstnanec

Drogový boss El Mencho (51) je jedním z nejhledanějších mužů v Mexiku. Za jeho dopadení je nabízeno až 5 milionů dolarů (106 milionů Kč). I přesto, že se jedná o opravdu nebezpečného člověka, se do něj mladý youtuber ve svém videu opřel.

Hledaný drogový boss „El Mencho“

Teenager zemřel poté, co jej zasáhla sprška 18 ran. Úřady jej následně identifikovaly díky tetování. K útoku došlo ve středu večer, v době, kdy se Rosales bavil se svými přáteli v jednom z barů v Jaliscu. Do baru vtrhla skupina ozbrojených jedinců a zahájila palbu. Na místě zemřel i 25letý zaměstnanec baru.





Rosales byl identifikován díky svému tetování

Juan Luis Lagunas Rosales se narodil v mexickém státě Sinaloa, což je oblast známá drogovými kartely i známým drogovým bosem Joaquínem „El Chapem“ Guzmánem. Rosales vyrostl, aniž by poznal svého otce, jeho matka jej jako dítě opustila a přenechala jeho výchovu babičce.

Rosales se proslavil svými videi věnovanými pití alkoholu

V nedávném rozhovoru mladík uvedl, že své rodné město opustil ve věku 15 let, aniž by dokončil střední školu a přestěhoval se do města Culiacán, kde myl auta, aby se uživil. Zde získal přezdívku, která se později stala známou díky jeho působení na internetu: „El Piráta de Culiacán“ (Pirát z Culiacánu).





„El Piráta de Culiacán“ už žádné další video nenahraje



Rosales získal na YouTube popularitu díky tomu, že vysílal videa, v nichž často pil pivo nebo whisky. Fanoušci jej měli rádi pro jeho dětský obličej i smysl pro humor. Ve věku 17 let měl na Facebooku více než milion fanoušků a na Instagramu více než 300 000. Díky získané slávě dokonce vystupoval v hudebních klipech i na různých propagačních akcích.