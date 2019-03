VIDEO: Nahá žena se promenádovala po kanceláři, aby „zlepšila morálku svých kolegů“

Výstup připomínal scénu z filmu Vlk z Wall Street

Žena na sobě neměla nic kromě slunečních brýlí a bot, když se procházela kanceláří před všemi svými kolegy. Celá scéna připomínala dění z hollywoodského filmu Vlk z Wall Street, v němž Leonardo DiCaprio v hlavní roli najal několik striptérek, aby pobíhaly po jeho kanceláři a tančily na stolech.

Podle polských médií byla zaměstnankyně zaplacena svým šéfem, aby svou kontroverzní nahou prezentací motivovala ostatní zaměstnance k lepším pracovním výkonům. V jedné chvíli je na záběrech vidět, jak žena zdvihla před kameru prostředníček a poté se oblékla a odešla ke svému pracovnímu stolu.

„Svět končí. Lidé se chovají jako zvířata, která se prodávají za kus papíru a tím ztrácí svou důstojnost i respekt. Je to smutné,“ napsal na sociální síti uživatel vystupující jako Buu. „Nejsou zde žádné hodnoty, to peníze řídí tento svět,“ uvedl další komentující jménem Mossad, zatímco další uživatelé uvedli, že by se měl šéf za sebe stydět, stejně jako jeho zaměstnankyně, která na něco takového přistoupila.





Podle odbornice se může u ženy projevit posttraumatická stresová porucha

Našli se však i tací, kteří odvážné vystoupení uvítali. „Nerozumím, proč je z toho takový skandál. Dívku k tomu vyzval šéf a ona se nemá za co stydět. Má krásnou postavu,“ napsal uživatel vystupující jako Kalksztain.

„Nechápu to rozhořčení. Dívka chtěla jít nahá a také šla. Mě se to sice nelíbí, ale nač být tak prudérní. Mám takový dojem, že někteří z přítomných nikdy nahou ženu neviděli,“ okomentovala situaci osoba vystupující jako Elf81.

Podle místních médií žena z práce odešla krátce poté, co se video objevilo na sociálních sítích. „Situace, v níž se žena nachází, je nepochybně traumatizující. Je to podobné, jako u znásilnění. V případě znásilnění roste trauma s postupem času. A tady to může být podobné. V prvních týdnech se dívka může cítit smířená s tím, co udělala, nebo se tomu může i smát. Ale naše psychika je křehčí, než si uvědomujeme a mohou se objevit příznaky posttraumatické stresové poruchy,“ uvedla k případu psychoterapeutka Katarzyna Kucewiczová.