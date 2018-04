Žena, která prožila 43 200 znásilnění, promluvila o obchodování s lidmi v Mexiku

„Zákazníci se mi smáli, protože jsem plakala,“ uvedla oběť obchodníků s lidmi

Karla uvedla, že si ji v jejích 12 letech vyhlédl obchodník, který ji díky darům, penězům i rychlým automobilům vylákal z dysfunkčního domácího prostředí. 22letý muž přesvědčil dívku k tomu, aby s ním odešla do města Tenancingo, které leží v mexickém státě Tlaxcala. Právě tato oblast je známa pro své rozsáhlé sítě obchodníků s lidmi, kteří sem oběti přivádějí, aby je následně donutili k prostituci.

Jacintová uvedla, že žila s obchodníkem tři měsíce, než byla odvezena do Guadalajary, jednoho z největších mexických měst, kde byla donucena k práci prostitutky. „Začínala jsem v 10 hodin dopoledne a končila o půlnoci,“ uvedla Karla. „Někteří zákazníci se mi vysmívali, protože jsem plakala. Musela jsem zavírat oči, abych neviděla, co mi dělají a abych nic necítila,“ popsala mladá žena své utrpení.

Kromě toho musela Karla snášet fyzické násilí poté, co ji její překupník napadl kvůli pozůstatkům polibků od zákazníka na jejím krku. „Zbil mě řetězem po celém těle,“ řekla Jacintová. „Mlátil mě pěstmi, kopal do mě, tahal mě za vlasy, plival do obličeje a rovněž mě popálil žehličkou,“ popsala žena své otřesné zážitky.

Ročně se v Mexiku stane obětí překupníků až 20 000 lidí

Jacintová také tvrdí, že si ji i ostatní dívky (některé ve věku pouhých 10 let) natáčela policie v kompromitujících pozicích během „záchranné“ operace v hotelu, která se kvůli chování policie zvrhla v „horor“.

Podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci se v Mexiku každoročně stane obětí obchodování s lidmi až 20 000 lidí. V USA pochází pět z deseti nejhledanějších obchodníků s lidmi z Tenancinga, které má populaci pouhých 11 000 obyvatel.

Podle studie Tlaxcalské univerzity z roku 2010 má až jedno z pěti místních dětí aspiraci na to stát se překupníkem, zatímco dvě třetiny mají alespoň jednoho příbuzného nebo přítele, který se živí jako obchodník s lidmi či drogami.

Karla Jacintová byla zachráněna v roce 2006 během operace zaměřené na obchodníky s lidmi. Nyní, ve věku 24 let, je Karla aktivistkou proti obchodování s lidmi.